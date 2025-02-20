Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Long An: xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách đối ngoại công ty
Thiết lập và duy trì quan hệ với cơ quan sở ban ngành địa phương, các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, tài nguyên môi trường cho nhà máy đang hoạt động tại địa phương, cụ thể:
• Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ: Tạo lập và duy trì quan hệ tốt đẹp với các cơ quan nhà nước, đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và thuận lợi cho hoạt động của tổ chức.
• Đại diện tổ chức: Thay mặt tổ chức tham gia các cuộc họp, sự kiện do cơ quan chính quyền tổ chức, đảm bảo sự hiện diện và tiếng nói của tổ chức trong các hoạt động quan trọng.
• Thực hiện các thủ tục hành chính và pháp lý như chuẩn bị hồ sơ, tài liệu: Soạn thảo và nộp các văn bản, báo cáo cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; Giải quyết thủ tục pháp lý: Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan đến hoạt động của tổ chức
2. Thực hiện thủ tục pháp lý cho dự án bất động sản của công ty
• Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản của công ty
• Xin chấp thuận chủ trương đầu tư: Lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và phối hợp với các cơ quan chức năng để thẩm định, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự án.
• Thực hiện các thủ tục liên quan: Bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến dự án.
• Hỗ trợ ban lãnh đạo: Cung cấp tư vấn pháp lý cho ban giám đốc và các phòng ban liên quan về các vấn đề pháp lý trong quá trình đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA One

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

