Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Kitawa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản (từ 10.000.000 - 15.000.000đ/tháng) + Hoa hồng + Thưởng Đã có săn Team Telesale dày dặn kinh nghiệm 100% data Công ty cung cấp Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành Và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng, số cuộc gọi và doanh số của nhân viên hàng ngày.

Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team; Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.

Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.

Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.

Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.

Tiếp nhận đào tạo/đánh giá cho nhân viên mới và nhân viên cũ: về quy trình bán hàng - sản phẩm - chính sách khách hàng

Chịu trách nhiệm phân công, kiểm soát lịch làm việc cho Team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng quản lý/làm việc vị trí Telesale,…

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Kinh doanh thiết bị điện tử - điện lạnh, linh kiện điện,…

Độ tuổi từ 30 – 40 tuổi

Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.

Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi.

Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.

Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại Công ty cổ phần Kitawa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kitawa

