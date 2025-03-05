Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
- Hà Nội: 16TR +KPI team. Thu nhập up to 36tr Thưởng doanh số + năng lực.. up to 60TR + các chế độ quy định khác [chương trình đại lý sách, đại lý khóa học, giao khoán...] 12 ngày phép/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước và công ty. Quyền lợi khác theo quy định của công ty và quy định của nhà nước Môi trường phù hợp với ứng viên có cá tính, phong cách, có sự chủ động và năng lực tư duy độc lập
- phản biện tốt
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Đến 36 Triệu
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý team tư vấn 6-8 nhân viên
Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho team, báo cáo chi tiết cho giám đốc khu vực về tuyển sinh học sinh mới theo chỉ tiêu số lượng, doanh số, kế hoạch khai giảng lớp được Công ty giao;
Tham gia và báo cáo trong các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng do Ban Lãnh đạo chủ trì (họp định kỳ sáng thứ 3 hàng tuần).
Với Mức Lương Đến 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm và khả năng lập kế hoạch triển khai chi tiết, giải trình chi tiết phương án triển khai
Có kinh nghiệm đối ngoại với trường học, đối tác
Có năng lực sử dụng tiếng Anh [khuyến khích]
Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 16 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI