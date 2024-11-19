Tuyển Global Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Global Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Global Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Global Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Global Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook & Instagram với ngân sách phù hợp với sản phẩm.
Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty: truyền thông, thương hiệu, digital marketing....
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm; phân tích các thông tin thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch xây dựng và triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.
Thiết lập ngân sách MKT, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.
Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.
Theo dõi và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo.
Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1990-2000
Tiếng Anh tốt (tương đương khoảng 600 TOEIC – 6.0 IELTS trở lên).
Có kinh nghiệm mảng dropship / global ecommerce trên 5 năm
Có kinh nghiệm trên 18 tháng về Digital Marketing, thế mạnh thực chiến chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook & Instagram.
Có thêm kinh nghiệm quảng cáo các kênh khác (Google, Twitter, Tiktok...) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về market Bắc Mỹ trên 18 tháng.
Có kinh nghiệm quản lý team Marketing tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 - 25 triệu + PC + % hoa hồng (trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn)
15 - 25 triệu + PC + % hoa hồng (trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn)
Phụ cấp hàng tháng: 1.200.000vnđ/tháng
1.200.000vnđ/tháng
Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Máy tính văn phòng).
Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm
Hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa miễn phí hàng ngày
Thời gian làm việc: T2 đến T7, sáng 8h – 12h, chiều 1h – 5h.
Địa chỉ: Tòa nhà Lusa Media, A3 BT3 Khu đô thị Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Dãy 16TM3B Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

