Tuyển Global Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông ...và 1 địa điểm khác

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook & Instagram với ngân sách phù hợp với sản phẩm.

Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty: truyền thông, thương hiệu, digital marketing....

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm; phân tích các thông tin thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch xây dựng và triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.

Thiết lập ngân sách MKT, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.

Theo dõi và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động định kỳ.

Độ tuổi: 1990-2000

Tiếng Anh tốt (tương đương khoảng 600 TOEIC – 6.0 IELTS trở lên).

Có kinh nghiệm mảng dropship / global ecommerce trên 5 năm

Có kinh nghiệm trên 18 tháng về Digital Marketing, thế mạnh thực chiến chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook & Instagram.

Có thêm kinh nghiệm quảng cáo các kênh khác (Google, Twitter, Tiktok...) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về market Bắc Mỹ trên 18 tháng.

Có kinh nghiệm quản lý team Marketing tốt.

Lương cứng: 15 - 25 triệu + PC + % hoa hồng (trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn)

Phụ cấp hàng tháng: 1.200.000vnđ/tháng

Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Máy tính văn phòng).

Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm

Hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa miễn phí hàng ngày

Thời gian làm việc: T2 đến T7, sáng 8h – 12h, chiều 1h – 5h.

Địa chỉ: Tòa nhà Lusa Media, A3 BT3 Khu đô thị Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Hà Nội

