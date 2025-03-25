Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH EDUNOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH EDUNOVA
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH EDUNOVA

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa SME Hoàng Gia, Hà Đông, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.
Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...
Triển khai các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, làm báo cáo
Thử nghiệm với nhiều kênh marketing online, offline
Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác với các công ty, đại lý và nhà cung cấp.
Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí một cách khôn ngoan.
Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.
Phân tích tìm hiểu thị trường, hành vi người tiêu dùng. Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo phòng kinh doanh khi có sản phẩm mới
Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18 triệu + KPI + % thưởng kinh doanh
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên
Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EDUNOVA

CÔNG TY TNHH EDUNOVA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự Tulip 09-40, Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

