Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH EDUNOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA
- Hà Nội: Tòa SME Hoàng Gia, Hà Đông, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.
Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...
Triển khai các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, làm báo cáo
Thử nghiệm với nhiều kênh marketing online, offline
Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác với các công ty, đại lý và nhà cung cấp.
Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí một cách khôn ngoan.
Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.
Phân tích tìm hiểu thị trường, hành vi người tiêu dùng. Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo phòng kinh doanh khi có sản phẩm mới
Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên
Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI