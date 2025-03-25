Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH EDUNOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.

Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...

Triển khai các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, làm báo cáo

Thử nghiệm với nhiều kênh marketing online, offline

Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác với các công ty, đại lý và nhà cung cấp.

Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí một cách khôn ngoan.

Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

Phân tích tìm hiểu thị trường, hành vi người tiêu dùng. Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo phòng kinh doanh khi có sản phẩm mới

Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá...

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên