Tuyển Trưởng Nhóm Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108/3 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành sản xuất tất cả sản phẩm trong hệ thống. Nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng cơ cấu sản phẩm mới theo quy định từ Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cho nhân viên về kế hoạch sửa đổi, cập nhật, đổi mới sản phẩm, sản phẩm mới hoặc cắt giảm sản phẩm theo tình hình kinh doanh ở từng thời điểm. Căn cứ nội dung truyền thông về cơ cấu sản phẩm mới được ban hành từ bộ phận R&D, trưởng nhóm có trách nhiệm truyền đạt và thực hiện đào tạo cho toàn bộ đội ngũ. Tư vấn, góp ý, đề xuất những ý tưởng sản phẩm mới hay những vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm trước khi đến tay khách hàng. Phối hợp cùng team R&D trong quá trình nghiên cứu sản phẩm. (về vòng đời hoa, kiểu dáng, cách thức chăm sóc,..) Phối hợp với Phòng Kinh doanh, ghi nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng về chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ Ban Giám đốc về các phương án nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm tổ trưởng sản xuất thuộc lĩnh vực bán lẻ, nông sản. Có kinh nghiệm làm hoa tươi hoặc các công việc liên quan đến trang trí từ 3 năm trở lên Chuyên ngành: Quản lý sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng, Logistic hoặc các chuyên ngành liên quan khác. Hòa đồng, vui vẻ, năng động, sáng tạo Có tinh thần cầu tiến, biết tôn trọng mọi người, có tâm huyết , có tinh thần trách nhiệm, tính thẳng thắn, tích cực trong công việc, có uy tín. Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá. Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực.

Tại CÔNG TY TNHH HOA THEO MÙA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng Có 17 ngày phép năm Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật. Du lịch hằng năm cùng công ty. Review tăng lương định kỳ 1 lần/năm Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOA THEO MÙA

