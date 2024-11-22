Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Visip 1, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách & triển khai các công việc của bộ phận Nhân sự

- Xây dựng, hoạch định các phương án công việc liên quan đến Nhân sự

- Tổng kết số liệu, làm báo cáo và báo cáo với cấp trên

- Xử lý các công việc liên quan đến lương và phúc lợi (C&B)

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy logic tốt, kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Tiếng Hoa tốt (tương đương HSK4 trở lên)

- Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu được áp lực trong công việc

- Khả năng giao tiếp, tinh thần đội nhóm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng C&B hoặc audit (CSR, ISO)

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên nghành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)

- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn

- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên

- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...

- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động

- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)

- Du lịch, teambuilding

- Review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin