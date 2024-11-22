Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 19, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Visip 1, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách & triển khai các công việc của bộ phận Nhân sự
- Xây dựng, hoạch định các phương án công việc liên quan đến Nhân sự
- Tổng kết số liệu, làm báo cáo và báo cáo với cấp trên
- Xử lý các công việc liên quan đến lương và phúc lợi (C&B)
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tư duy logic tốt, kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Tiếng Hoa tốt (tương đương HSK4 trở lên)
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu được áp lực trong công việc
- Khả năng giao tiếp, tinh thần đội nhóm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng C&B hoặc audit (CSR, ISO)
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên nghành liên quan
- Tiếng Hoa tốt (tương đương HSK4 trở lên)
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu được áp lực trong công việc
- Khả năng giao tiếp, tinh thần đội nhóm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng C&B hoặc audit (CSR, ISO)
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên nghành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Du lịch, teambuilding
- Review lương hàng năm
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Du lịch, teambuilding
- Review lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI