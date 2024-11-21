Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 06, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nhà xưởng
- Sửa hệ thống trạm điện, thiết bị dùng chung
- Hiệu chỉnh thiết bị
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện công nghiệp, điện lạnh
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng bảo trì
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
