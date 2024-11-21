Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 06, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nhà xưởng

- Sửa hệ thống trạm điện, thiết bị dùng chung

- Hiệu chỉnh thiết bị

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện công nghiệp, điện lạnh

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng bảo trì

- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)

- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn

- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động

- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

