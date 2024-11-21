Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 06, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nhà xưởng
- Sửa hệ thống trạm điện, thiết bị dùng chung
- Hiệu chỉnh thiết bị
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện công nghiệp, điện lạnh
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng bảo trì
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1

