Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 19, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Visip 1, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách & triển khai các công việc chuyên án của bộ phận Nhân sự
- Xây dựng, hoạch định các phương án công việc liên quan đến Nhân sự
- Tổng kết số liệu, làm báo cáo và báo cáo với cấp trên
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy logic tốt, kỹ năng tin học văn phòng tốt (đặc biệt là Excel)
- Tiếng Hoa tốt (tương đương HSK4 trở lên), có thể sử dụng để báo cáo
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu được áp lực trong công việc
- Khả năng giao tiếp, tinh thần đội nhóm
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên nghành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Du lịch, teambuilding
- Review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

