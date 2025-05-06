Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thuận Giao 19, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất theo hóa đơn mua, bán hàng thực tế.
Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
Theo dõi công nợ định kỳ theo từng khách hàng và nhóm khách hàng.
Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
Kiểm soát nhập xuất tồn kho: Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho và đối chiếu số liệu nhập xuất của phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định. Công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng kế toán.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85, đường thống nhất, tân lập, thái nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

