Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất theo hóa đơn mua, bán hàng thực tế.

Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.

Theo dõi công nợ định kỳ theo từng khách hàng và nhóm khách hàng.

Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

Kiểm soát nhập xuất tồn kho: Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho và đối chiếu số liệu nhập xuất của phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định. Công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng kế toán.