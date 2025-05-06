Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Đầu Tư MinhVietCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường NA6, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (bao gồm biên soạn SPEC đầu vào, bán TP, thành phẩm, lưu trữ hồ sơ/ mẫu…): Màng Co, Máy In, Máy Dán, Máy Kiểm, Máy Cắt Thường, Máy Cắt Nhiệt, Máy Phân Cuộn, Máy Ép Phun;

Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu trong quá trình nhập kho – xuất kho nguyên liệu tại kho nguyên vật liệu của nhà máy;

Kiểm soát chất lượng thành phẩm từ cuối chuyền đến khi giao đến khách hàng;

Thực hiện lưu trữ bộ mẫu chuẩn, mẫu có ký duyệt của khách hàng để làm cơ sở đối chiếu, phân tích trong quá trình sản xuất;

Thực hiện Certificate Of Analysis (Bảng phân tích chất lượng đối với từng lô hàng khi xuất hàng);

Thực hiện biên soạn và ban hành các quy trình thao tác hướng dẫn thực hiện kiểm tra chất lượng ở hiện trường và phòng thí nghiệm;

Phối hợp với các bộ phận chức năng giải quyết vấn đề cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm/ nguyên vật liệu…;

Phối hợp với các bộ phận chức năng giải quyết khiếu nại khách hàng;

Thực hiện ghi chép và lưu trữ các giấy tờ Kiểm soát thông số máy ảnh hưởng đến chất lượng BTP/ TP;

Cập nhật các quy trình và hồ sơ/ biểu mẫu cho hệ thống quy trình ISO 9001 – 2015. Thực hiện kiểm tra và ghi chép lưu trữ tính tuân thủ các quy trình theo hệ thống quy trình chất lượng ISO, 5S…;

Chủ trì audit (ISO. Khách hàng, NCC, …)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/ Đại học (các chuyên ngành về công nghệ hóa học, dầu khí, vật liệu nhựa, Polymer,…);

(các chuyên ngành về công nghệ hóa học, dầu khí, vật liệu nhựa, Polymer,…);

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm trở lên;

Có trách nhiệm, cẩn thận, tinh thần học hỏi, tiếp thu & truyền đạt tốt;

Có khả năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực làm việc cao;

Có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư MinhVietCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện;

Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc;

Được đào tạo nghiệp vụ cần thiết phục vụ cho công việc;

Cơ hội thăng tiến cho những nhân sự tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó cùng phát triển sự nghiệp bền vững với sự lớn mạnh của Công ty;

Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động;

Nghỉ lễ, tết theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành và Quy định Công ty;

Teambuilding du lịch hàng năm theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư MinhVietCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin