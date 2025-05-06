Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TN GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 190 đường GS3, phường Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Nhận cuộc gọi từ khách hàng liên hệ đến có nhu cầu về sản phẩm Công ty (Khách hàng Hotline).

Giải quyết những thắc mắc & nhu cầu của Khách hàng về các sản phẩm của Công ty (Được đào tạo kiến thức từ a-z).

Telesale, tư vấn khách hàng theo nguồn Data: Công ty cung cấp, Nguồn khách marketing Công ty phân xuống, Mối quan hệ,...

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng mới và khách hàng cũ.

Hỗ trợ viết hóa đơn, hợp đồng khách hàng khi yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc tại Văn phòng Công ty (Sát Trường Đại học Luật - Thủ Đức), giờ hành chính.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu, từ 22- 30 tuổi

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục,hoạt ngôn

Các bạn năng động, nhiệt huyết và biết cố gắng, kiên trì, chịu khó là lợi thế

Yêu thích công việc tương tác với con người, dịch vụ, đám phán với khách hàng.

Trung thực, biết lắng nghe, ham học hỏi, vui vẻ nhanh nhẹn.

Ứng viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Từ 8 - 12 triệu/tháng lũy tiến lương theo năng lực (Lương trả đúng hạn và đầy đủ).

Thưởng hoa hồng: 15 - 40triệu/sản phẩm (Nếu có phát sinh hợp đồng khách hàng). Quản lý kinh doanh sẽ trực tiếp chốt khách hàng cho các bạn để ra hợp đồng.

Thưởng nóng hấp dẫn: Hiện vật/hiện kim và Thưởng Quý, Năm.

Thưởng đội nhóm, cá nhân, thưởng quý, dự án...

Được hỗ trợ chi phí điện thoại để làm việc (hoàn toàn miễn phí 100%).

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu để phát triển kiếm thu nhập tốt (Đào tạo miễn phí).

Được cấp phát đồng phục và công cụ làm việc (Miễn phí).

Được tham gia các hoạt động du lịch trong và ngoài nước theo chính sách Công ty.

Có cơ hội thăng tiến cao lên cấp quản lý: Trưởng nhóm, Phó phòng, Trưởng phòng.... (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Ban Lãnh đạo công ty nhiệt huyết tận tâm và luôn đồng hành cùng nhân sự.

Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Sinh nhật, Bóng đá, cầu lông, Lễ tết...

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản. Công việc dễ làm chỉ cần chịu khó là làm tốt và thu nhập sẽ đột phá nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TN GROUP

