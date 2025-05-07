Tuyển Kỹ sư thiết kế Taikisha Vietnam Engineering làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Taikisha Vietnam Engineering
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Taikisha Vietnam Engineering

Kỹ sư thiết kế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Taikisha Vietnam Engineering

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: VSIP 1, VSIP 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ sư Giám sát Điện:
• Giám sát việc thi công hệ thống điện tại công trường
• Vẽ bản vẽ thi công, hoàn công
• Tính khối lượng vật tư cho việc thi công
• Thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan theo phân công
* Nơi làm việc:
+ Vị trí 1: Xe đưa đón NV đi-về trong ngày đến các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương,...
+ Vị trí 2: làm việc tại Đà Nẵng
＊＊ VÌ SAO BẠN SẼ YÊU THÍCH CÔNG VIỆC TẠI TAIKISHA ＊＊
• Làm việc trong một công ty nước ngoài năng động và phát triển nhanh
• Được đào tạo chuyên môn bởi các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam cũng như được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm khác.
• Thu nhập cạnh tranh, phúc lợi tốt, môi trường làm việc ổn định lâu dài
• Được hỗ trợ thêm BH sức khỏe PVI, BH tai nạn 24/7 UIC
• Các phúc lợi khác:
+ Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
+ Quà ngày thành lập Công ty: 1.000.000 VND
+ Quà trung thu: 1.000.000 VND
+ Quà sinh nhật: 500.000 VND
+ Đám cưới: 1.000.000 VND
+ Sinh em bé: 1.000.000 VND

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện.
• Có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tốt.
• Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại các công ty Nhật, công ty nước ngoài ở vị trí tương đương
• Giao tiếp tiếng Anh tốt.
• Thành thạo kĩ năng: AutoCAD
***Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin việc (CV đính kèm hình)
- Bản sao Bằng đai học

Tại Taikisha Vietnam Engineering Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Taikisha Vietnam Engineering

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Taikisha Vietnam Engineering

Taikisha Vietnam Engineering

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6. AP Tower. 518B Điện Biên Phủ. P.21. Q. Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

