Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Kế toán thanh toán

Xuất hóa đơn GTGT bán hàng

Kiểm tra, hạch toán nghiệp vụ mua, bán hàng đảm bảo sự chính xác và đúng quy định của Công ty

Theo dõi, kiểm tra tình hình thanh toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp;

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan mua, bán hàng

Đối chiếu, kiểm tra, kiểm soát số liệu phát sinh liên quan công nợ mua, bán hàng hằng ngày đảm bảo khớp với thực tế sổ sách trên hệ thống

Theo dõi xác nhận công nợ nhà cung cấp,

Tạo mã khách khách hàng, nhà cung cấp lên hệ thống

Tính, kiểm tra doanh số Phòng Kinh doanh

Đóng và lưu sổ sách chứng từ liên quan nghiệp vụ bán hàng, mua hàng theo tháng.

Lập báo cáo liên quan công nợ khách hàng, NCC

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, trình độ Cao đẳng trở lên

Hiểu biết về nghiệp vụ, quy trình, quy định kế toán.

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí kế toán công nợ hoặc kế toán thanh toán, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm phần mềm Effeet là một lợi thế.

Khả năng word, excel văn phòng tốt

Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 12 ngày phép năm

Nghỉ chế độ hưởng nguyên lương theo quy định Pháp luật

Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN-BHTN 24...)

Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch,....

Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

