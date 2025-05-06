Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xuất hóa đơn GTGT bán hàng
Kiểm tra, hạch toán nghiệp vụ mua, bán hàng đảm bảo sự chính xác và đúng quy định của Công ty
Theo dõi, kiểm tra tình hình thanh toán công nợ khách hàng, nhà cung cấp;
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan mua, bán hàng
Đối chiếu, kiểm tra, kiểm soát số liệu phát sinh liên quan công nợ mua, bán hàng hằng ngày đảm bảo khớp với thực tế sổ sách trên hệ thống
Theo dõi xác nhận công nợ nhà cung cấp,
Tạo mã khách khách hàng, nhà cung cấp lên hệ thống
Tính, kiểm tra doanh số Phòng Kinh doanh
Đóng và lưu sổ sách chứng từ liên quan nghiệp vụ bán hàng, mua hàng theo tháng.
Lập báo cáo liên quan công nợ khách hàng, NCC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, trình độ Cao đẳng trở lên
Hiểu biết về nghiệp vụ, quy trình, quy định kế toán.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí kế toán công nợ hoặc kế toán thanh toán, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm phần mềm Effeet là một lợi thế.
Khả năng word, excel văn phòng tốt

Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 12 ngày phép năm
Nghỉ chế độ hưởng nguyên lương theo quy định Pháp luật
Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN-BHTN 24...)
Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch,....
Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63/42, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, Tp.Dĩ An, Bình Dương

