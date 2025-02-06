Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

1. Thông tin vị trí:

• Vị trí: Trưởng Phòng Mua hàng

• Bộ phận/phòng ban: Mua hàng

• Quản lý trực tiếp: Ban giám đốc

• Số lượng cần tuyển: 01 người

2. Mô tả công việc:

• Quản lý các NCC và phát triển các NCC đảm bảo được việc duy trì chất lượng dịch vụ và tiết giảm chi phí cho hoạt động dịch vụ vận chuyển của Công ty

• Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động thu mua dịch vụ vận tải nội địa.

• Lập và phát triển kế hoạch sử dụng và tìm kiếm NCC dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối ưu chi phí.

• Xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ với NCC (nhà thầu thụ) mang lại chính sách giá cả và chất lượng dịch vụ tối ưu.

• Tìm kiếm NCC mới để gia tăng số lượng và chất lượng. Nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu mua hàng của công ty.

• Xây dựng, soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán với các nhà cung cấp. Đảm bảo các hợp đồng mua sắm tuân thủ đúng các quy định của công ty và luật pháp hiện hành.

• Kết hợp cùng bộ phận kế toán theo dõi và quản lý các thanh toán, đảm bảo việc thanh toán đúng hạn và kiểm soát chi phí hiệu quả.