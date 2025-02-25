Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý và điều phối hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng.
Xây dựng và tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ, kết quả hoạt động của bộ phận.
Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo dịch vụ chất lượng cao.
Hỗ trợ các công việc liên quan đến vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, ưu tiên từng làm việc trên các sàn thương mại điện tử.
kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và quản lý đội nhóm tốt.
Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo.
Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương cứng: 12-15 triệu + Trợ cấp.
2. Đóng BHXH khi lên chính thức, lương thưởng tháng 13, thưởng lễ tết, phép năm, nghỉ lễ nghỉ tết theo quy định.
3. Mỗi tháng đi liên hoan, hoa quả.
4. Thời gian làm việc T2 -T7 (9h - 18h, nghỉ trưa 1,5 tiếng).
5. Công ty cung cấp thiết bị làm việc: laptop, điện thoại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
