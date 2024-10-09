Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LV Center, số 10 ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

1. Lãnh đạo và giám sát: Quản lý và dẫn dắt đội ngũ chăm sóch khách hàng, cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và cố vấn để đảm bảo hiệu suất xuất sắc và phát triển chuyên nghiệp;

2. Nâng cao trải nghiệm Khách hàng: Phát triển và triển khai các chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng tổng thể, phân tích phản hồi, xác định điểm khó khăn và thực hiện các kế hoạch cải tiến;

3. Bán hàng và phát triển Kinh doanh: Tham gia tích cực vào hoạt động bán hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi đến khách hàng tiềm năng và hiện tại. Xác định các cơ hội kinh doanh mới và đóng góp vào các sáng kiến phát triển kinh doanh;

4. Đảm bảo chất lượng: Triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng để giám sát tương tác khách hàng, đảm bảo tính nhất quán, độ chính xác và tuân thủ tiêu chuẩn dịch vụ đã thiết lập;

5. Cải thiện quy trình: Liên tục đánh giá các quy trình chăm sóc khách hàng hiện có, xác định cơ hội tối ưu hóa và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hoá hoạt động;

6. Quan hệ Khách hàng: Xử lý các vấn đề khách hàng phức tạp, giải quyết các vấn đề nhanh chóng và hiệu quả trong khi duy trì thái độ tích cực và chuyên nghiệp;

7. Đào tạo và phát triển: Tổ chức và tiến hành các buổi đào tạo định kỳ cho đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo đội ngũ nhân viên được trang bị đủ kỹ năng về chăm sóc khách hàng và bán hàng;

8. Chỉ số và báo cáo: Thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho bộ phận chăm sóc khách hàng, giám sát và báo cáo các chỉ số liên quan đến sự hài lòng của khách hàng và hiệu suất bán hàng;

9. Hợp tác: Hợp tác với các phòng ban khác, đặc biệt là các nhóm bán hàng và phát triển kinh doanh, để đảm bảo trải nghiệm khách hàng mượt mà và phù hợp với mục tiêu kinh doanh;

10. Chiến lược Kinh doanh: Cung cấp thông tin quý giá từ tương tác khách hàng để định hướng các chiến lược bán hàng và phát triển kinh doanh, góp phần vào sự phát triển tổng thể và thành công của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, với nhiều thành tựu chứng minh trong việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh số bán hàng;

2. Kinh nghiệm Bán hàng và Phát triển Kinh doanh: Khả năng tích cực tham gia vào các hoạt động bán hàng và phát triển kinh doanh, bao gồm việc tìm kiếm cơ hội, xây dựng mối quan hệ và đóng góp vào việc giao dịch;

3. Kỹ năng Lãnh đạo: Có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, khuyến khích và truyền cảm hứng cho đội ngũ chăm sóc khách hàng, đồng thời hợp tác với các phòng ban khác. Có kỹ năng điều hành công việc và quản lý con người;

4. Tư duy Tập trung vào Khách hàng: Nhiệt tình với việc cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc và cam kết đảm bảo sự hài lòng của khách hàng ở mọi cấp độ;

5. Kỹ năng Giải quyết vấn đề: Thạo việc phân tích các vấn đề phức tạp, xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp hiệu quả để cải thiện dịch vụ khách hàng và hiệu suất bán hàng;

6. Kỹ năng Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp lưu loát, có khả năng trình bày ý tưởng và đề xuất một cách rõ ràng và thuyết phục;

7. Tiếng Anh tốt là một lợi thế;

8. Khả năng chịu áp lực tốt, thích ứng với sự thay đổi và đáp ứng nhiều nhiệm vụ cùng một lúc;

9. Kỹ năng Bán hàng và Đàm phán: Kỹ năng bán hàng và đàm phán tốt, có khả năng xác định cơ hội, xây dựng mối quan hệ và thương lượng;

10. Kỹ năng Kinh doanh: Hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc kinh doanh, có khả năng điều hướng công việc dịch vụ khách hàng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty;

11. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ, Du lịch, Khách sạn,...

Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn và xứng đáng với đóng góp bản thân, thu nhập hấp dẫn lên đến 5000$;

2. Được làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo tài năng;

4. Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến;

5. Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định Nhà nước, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

6. Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Teambuilding, Các chương trình từ thiện cộng đồng...

7. Thời gian làm việc: Từ T2 – T6. Nghỉ Thứ 7, CN hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

