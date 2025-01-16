Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
- Hà Nội: Sunshine center, Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1 Tham mưu, giúp việc cho Quản lý trong xây dựng việc cải tiến quy trình làm việc, hệ thống vận hành dịch vụ khách hàng trên nền tảng số.
2 Rà soát và đánh giá yêu cầu chuẩn hóa quy trình làm việc, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tra cứu tại Phòng Dịch vụ khách hàng
3 Rà soát và đánh giá yêu cầu chuẩn hóa các tính năng quản lý yêu cầu khách hàng trên nền tảng CRM/ACD/ Live Chat/ CMS/ Core theo định hướng quản trị DVKH đa kênh tích hợp
4 Phối hợp với các ĐVLQ triển khai hoạt động kiểm thử tính năng phát triển trên hệ thống vận hành dịch vụ khách hàng
5 Vận hành và đảm bảo các hệ thống vận hành của DVKH 247 hoạt động ổn định
- Vận hành và đảm bảo tính ổn định của hệ thống
- Phối hợp với các ĐVLQ để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành
6 Thực hiện báo cáo định kỳ lên Quản lý về kết quả hoạt động tại nhóm
7 Quản lý dành mục tài khoản và phân quyền tài khoản theo chức năng nhiệm vụ
8 Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
