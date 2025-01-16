Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1 Tham mưu, giúp việc cho Quản lý trong xây dựng việc cải tiến quy trình làm việc, hệ thống vận hành dịch vụ khách hàng trên nền tảng số.

2 Rà soát và đánh giá yêu cầu chuẩn hóa quy trình làm việc, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tra cứu tại Phòng Dịch vụ khách hàng

3 Rà soát và đánh giá yêu cầu chuẩn hóa các tính năng quản lý yêu cầu khách hàng trên nền tảng CRM/ACD/ Live Chat/ CMS/ Core theo định hướng quản trị DVKH đa kênh tích hợp

4 Phối hợp với các ĐVLQ triển khai hoạt động kiểm thử tính năng phát triển trên hệ thống vận hành dịch vụ khách hàng

5 Vận hành và đảm bảo các hệ thống vận hành của DVKH 247 hoạt động ổn định

- Vận hành và đảm bảo tính ổn định của hệ thống

- Phối hợp với các ĐVLQ để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành

6 Thực hiện báo cáo định kỳ lên Quản lý về kết quả hoạt động tại nhóm

7 Quản lý dành mục tài khoản và phân quyền tài khoản theo chức năng nhiệm vụ

8 Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.