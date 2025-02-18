Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Mipec Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Xây dựng và liên tục cải thiện hệ thống chăm sóc khách hàng.

Dẫn dắt đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo các yêu cầu của Phụ huynh/Học sinh đều được giải quyết một cách kịp thời và chuyên nghiệp.

Nâng cấp các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ chăm sóc khách hàng của Clevai để đảm bảo cung cấp dịch vụ nhất quán và chất lượng cao.

Theo dõi, phân tích dữ liệu/phản hồi/khiếu nại về trải nghiệm của học sinh để xác định các vấn đề, hợp tác với các bộ phận khác nhằm cải thiện sự hài lòng và giữ chân học sinh.

Phát triển các chương trình đào tạo nhân sự CS để nâng cao kỹ năng và kiến thức chăm sóc khách hàng để hỗ trợ hiệu quả cho học sinh và phụ huynh của Clevai

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm quản lý dịch vụ khách hàng, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục/công nghệ giáo dục.

Có kỹ năng phân tích, xác định và giải quyết vấn đề tốt

Có kinh nghiệm với các hệ thống dịch vụ khách hàng như CRM, JIRA, Caresoft , ZaloOA.

Có đam mê với giáo dục và cam kết cải thiện cuộc sống của những người học thông qua các giải pháp công nghệ sáng tạo.

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : thoả thuận (upto 20m)

Đánh giá bổ nhiệm, tăng lương 2 lần/năm. Luôn có chế độ thăng tiến rõ ràng và rộng mở với quy mô nhân sự tăng 30% - 50%/năm.

Sau thử việc được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, thưởng sinh nhật, du lịch, team building,...

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, văn hóa thẳng thắn, lộ trình phát triển bản thân, thăng tiến sau 3-6m

Trải nghiệm hệ thống, công nghệ và các dự án Giáo dục khác để phát triển bản thân.

Được đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc của Phòng.

