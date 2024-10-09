Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 214 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Hoạch định chiến lược, đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch CSKH;
- Theo dõi, triển khai các công tác CSKH, đánh giá các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng toàn Tập đoàn đảm bảo sự hài lòng từ phía khách hàng;
- Quản lý, điều phối công việc phòng Chăm sóc khách hàng nhằm đạt được các chỉ tiêu KPI;
- Nghiên cứu thị trường, đánh giá, phân loại khách hàng, xây dựng hệ thống sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng và kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng năm;
- Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình marketing của công ty nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của kế hoạch marketing theo mục tiêu đề ra;
- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên. Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi;
- Thiết lập các quy trình, tìm các biện pháp để cải tiến liên tục các hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty;
- Tổ chức thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ của khách hàng. Báo cáo kết quả với Ban giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo ban hành các chính sách dịch vụ khách hàng. Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan chủ động đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp...;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing... hoặc các ngành học có liên quan;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và các ngành dịch vụ tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô từ 300 nhân sự trở lên;
- Khả năng giao tiếp, phân tích, đánh giá, xây dựng đội ngũ, tư duy logic, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
- Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
Thưởng:
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, - Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
Thời gian và môi trường làm việc:
- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 hàng ngày từ Thứ 2 đến hết Thứ 6 + 2 ngày Thứ 7/tháng.
- Nơi làm việc: Tòa nhà DOJI TOWER, Số 05 Phố Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

