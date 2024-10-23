Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 44, Đỗ Quang, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý Team CSKH ( 80 %) và team Sale ( 20 %) của hệ thống. Nhận chỉ tiêu tái tục học sinh, bảo lưu học sinh còn phí, giám sát, hỗ trợ hoạt động Sale - CSKH và báo cáo trực tiếp hiệu quả công việc theo tuần tới Giám đốc Điều Hành.
- Tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ CSKH
- Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng: Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng đang học và khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với Bộ phận Marketing thực hiện các chương trình quảng bá khóa học, quảng bá hình ảnh của Trung tâm.
- Xây dựng trải nghiệm khách hàng đạt mức tiêu chuẩn đối với Phụ huynh/ Học sinh VIP.
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ và Đối tác để đảm bảo hiệu suất vận hành toàn hệ thống
- Giám sát việc thu hồi công nợ của học viên đảm bảo doanh thu tháng/ quý/ năm.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, tuổi từ 27 đến dưới 35
- Ưu tiên ứng viên nắm vững kiến thức sales và thị trường giáo dục cho học sinh khối 2-9.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, tư vấn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục.
- Có kỹ năng quản trị hệ thống, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.
- Mức lương: Thỏa thuận. Tổng thu nhập: 20 - 40 triệu (bao gồm Lương cứng + Lương Hoa hồng + Lương doanh số)
- Cơ hội phát triển bản thân ở các vị trí Quản lý cấp cao hơn
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nóng hiệu quả kinh doanh... không giới hạn
- Chính sách ưu đãi đặc biệt với các khóa học cho con và người thân (gói đào tạo với tổng trị giá 50.000.000 đồng)
- Các hoạt động du lịch, nghỉ mát, team building, Year end Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 44, phố Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội

