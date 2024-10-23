Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 44, Đỗ Quang, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý Team CSKH ( 80 %) và team Sale ( 20 %) của hệ thống. Nhận chỉ tiêu tái tục học sinh, bảo lưu học sinh còn phí, giám sát, hỗ trợ hoạt động Sale - CSKH và báo cáo trực tiếp hiệu quả công việc theo tuần tới Giám đốc Điều Hành.

- Tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ CSKH

- Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng: Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng đang học và khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với Bộ phận Marketing thực hiện các chương trình quảng bá khóa học, quảng bá hình ảnh của Trung tâm.

- Xây dựng trải nghiệm khách hàng đạt mức tiêu chuẩn đối với Phụ huynh/ Học sinh VIP.

- Phối hợp với các phòng ban nội bộ và Đối tác để đảm bảo hiệu suất vận hành toàn hệ thống

- Giám sát việc thu hồi công nợ của học viên đảm bảo doanh thu tháng/ quý/ năm.

- Giới tính: Nữ, tuổi từ 27 đến dưới 35

- Ưu tiên ứng viên nắm vững kiến thức sales và thị trường giáo dục cho học sinh khối 2-9.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, tư vấn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục.

- Có kỹ năng quản trị hệ thống, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.

- Mức lương: Thỏa thuận. Tổng thu nhập: 20 - 40 triệu (bao gồm Lương cứng + Lương Hoa hồng + Lương doanh số)

- Cơ hội phát triển bản thân ở các vị trí Quản lý cấp cao hơn

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nóng hiệu quả kinh doanh... không giới hạn

- Chính sách ưu đãi đặc biệt với các khóa học cho con và người thân (gói đào tạo với tổng trị giá 50.000.000 đồng)

- Các hoạt động du lịch, nghỉ mát, team building, Year end Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam

