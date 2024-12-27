Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện, bố trí, quản lý, hướng dẫn đội nhóm Chăm sóc khách hàng trong việc quản lý các đại lý, hà thuốc, cộng tác viên và tiếp nhận, trả lời, xử lý phát sinh/phàn nàn/yêu cầu từ phía khách hàng và các bộ phận phòng ban liên quan.

Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, tìm cách nâng cao năng suất nhân viên, cải thiện, xử lí vấn đề nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng: Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng cũvà khách hàng tiềm năng.

Xây dựng trải nghiệm khách hàng đạt mức tiêu chuẩn

Đề xuất và thực thi các ý tưởng nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 27-40 tuổi, Tốt nghiệp Đại học/Cao học, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị bán hàng hoặc các chuyên ngành tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị dược phẩm, thực phẩm chức năng. Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng đại lý, nhà thuốc và kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết các tình huống.

Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 vnđ - 20.000.000 vnđ (phụ thuộc vào khả năng, kinh nghiệm) + Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Thưởng hoa hồng, Lễ tết, Sinh nhật,) + Phụ cấp (gửi xe, điện thoại).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp dễ tính, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới và có gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Voucher mua các sản phẩm dành cho thành viên nội bộ;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (8h15 – 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY

