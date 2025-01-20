Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập 13 - 20 Triệu

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Đảm bảo nguồn nhân lực và quản lý nhân sự đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Chăm lo đời sống cán bộ, công nhân toàn Công ty; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Công ty với người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

- Đảm bảo công tác tổ chức, tổng hợp báo cáo định kỳ toàn Công ty.

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo về công tác Tổ chức, Hành chính, nhân sự, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về công tác HCNS của Công ty

- Phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về hiệu quả hoạt động của phòng, công việc của nhân viên trong bộ phận.

- Tham mưu, xây dựng và phối hợp với các phòng ban tổ chức thực hiện các hệ thống quy trình làm việc, quy định, chế tài, hệ thống đánh giá KPI và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành và hệ thống chính sách cho công ty;

- Phụ trách công tác tuyển dụng; Đào tạo, sử dụng, điều chuyển, chấm dứt HĐLĐ, sa thải lao động

- Theo dõi, đầu mối giải quyết các sự vụ về quan hệ lao động, An toàn lao động, VSMT trong toàn công ty

- Kiểm tra, kiểm soát trước khi trình lãnh đạo duyệt lương, BHXH và các chính sách đãi ngộ với nhân sự;

- Đầu mối hỗ trợ các bộ phận phân luồng, thiết lập quy trình làm việc trên phần mềm base;