Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập 13 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

Trưởng phòng hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Thái Bình, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
- Đảm bảo nguồn nhân lực và quản lý nhân sự đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
- Chăm lo đời sống cán bộ, công nhân toàn Công ty; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Công ty với người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Đảm bảo công tác tổ chức, tổng hợp báo cáo định kỳ toàn Công ty.
NHIỆM VỤ CHÍNH
- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo về công tác Tổ chức, Hành chính, nhân sự, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về công tác HCNS của Công ty
- Phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về hiệu quả hoạt động của phòng, công việc của nhân viên trong bộ phận.
- Tham mưu, xây dựng và phối hợp với các phòng ban tổ chức thực hiện các hệ thống quy trình làm việc, quy định, chế tài, hệ thống đánh giá KPI và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty.
- Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành và hệ thống chính sách cho công ty;
- Phụ trách công tác tuyển dụng; Đào tạo, sử dụng, điều chuyển, chấm dứt HĐLĐ, sa thải lao động
- Theo dõi, đầu mối giải quyết các sự vụ về quan hệ lao động, An toàn lao động, VSMT trong toàn công ty
- Kiểm tra, kiểm soát trước khi trình lãnh đạo duyệt lương, BHXH và các chính sách đãi ngộ với nhân sự;
- Đầu mối hỗ trợ các bộ phận phân luồng, thiết lập quy trình làm việc trên phần mềm base;

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN1, KCN Phúc Khánh, Thành Phố Thái Bình.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-hanh-chinh-thu-nhap-13tr-20tr-thang-tai-thai-binh-job291422
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm