Tuyển Kho vận Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, Đường CN2, Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

1. Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo về công tác kho vận (quản lý kho hàng và vận chuyển, giao nhận); Tham mưu, đề xuất chính sách, phương án, giải pháp quản lý kho nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng hóa trong kho phù hợp với tình hình thực tế;

2. Dựa vào chiến lược chung của Công ty, kịp thời xây dựng và điều chỉnh mục tiêu công việc của Phòng, lập kế hoạch làm việc theo định kỳ đáp ứng yêu cầu;

3. Trực tiếp quản lý, tổ chức và điều hành nhân sự của Phòng Logistic, thực hiện các hoạt động kho vận của Công ty;

4. Quy hoạch và xây dựng hệ thống vận chuyển phù hợp;

5. Xây dựng các quy định về thầu dịch vụ vận chuyển, lựa chọn đối tác, xây dựng tiêu chuẩn quản lý hiệu suất vận chuyển của nhà cung ứng vận chuyển trên phạm vi cả nước;

6. Phụ trách việc điều phối, sắp xếp, phân công nhân viên vận chuyển hàng hoá hoặc gửi hàng theo các phương tiện vận chuyển cho các khách hàng. Điều phối các xe hàng đi tỉnh và khu vực Hà Nội. Quản lý, phân công và điều phối nhân viên giao nhận. Kiểm tra hành trình của bộ phận giao nhận và bộ phận lái xe;

7. Kiểm tra việc quản lý, bố trí và sắp xếp kho, bảo quản hàng hóa trong kho cho hợp lý, khoa học và xây dựng định mức hàng tối thiểu tại kho;

8. Tổ chức khảo sát, kiểm tra đánh giá tình trạng kho hàng và đề xuất giải pháp thực hiện để quản lý hàng hóa trong kho có hiệu quả;

9. Quản lý chất lượng sản phẩm khi xuất, nhập kho (chất lượng, tem, nhãn ...);

10. Xây dựng và kiểm soát các tài liệu, văn bản quản lý chuyên môn trong Công ty về nghiệp vụ quản lý kho (quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, mẫu biểu báo cáo ...);

11. Báo cáo hoạt động của Bộ phận theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

12. Thường xuyên tìm kiếm các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển thuê xe khi có nhu cầu (Miền Bắc và Sài Gòn, Đà Nẵng);

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 35 - 45 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên

- Chuyên môn: Kinh tế, quản trị kinh doanh, logistic ... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Hiểu biết sâu sắc về điều phối, giao vận

- Am hiểu nguyên tắc, phương pháp nhập, xuất, kiểm kê hàng, Quản lý hàng tồn, tồn tối đa, tồn tối thiểu

- Nguyên tắc bảo quản hàng hóa, luân chuyển hàng hóa, linh kiện, CCDC ... trong kho

Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 30 - 35 triệu/ tháng

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, bảo hiểm sức khỏe, các chế độ khác theo chính sách công ty

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai Pro Company

