Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hà Lâm Trung Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 số 1 ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng, thiết lập, tổ chức và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty theo mục tiêu (Tháng/ Quý/ Năm) Tìm kiếm, tạo lập, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, kiến trúc sư... Xây dựng phương thức, cách thức tiếp cận, quản lý và phát triển data dữ liệu khách hàng. Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ Nhân viên Kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn... Phối hợp với các bộ phận chức năng triển khai công việc để đạt KPI đã đề ra. Thực hiện giám sát, quản lý, điều hành công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh...do phòng Kinh doanh phụ trách triển khai. Giám sát, điều phối và quản lý tiến độ công việc của đội ngũ Nhân viên Kinh doanh. Triển khai thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị về chính sách bán hàng, chiến lược tiếp cận khách hàng và cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại. Cập nhật, tìm hiểu xu hướng thị trường Nội thất, Bất động sản, Marketing Digital áp dụng và phát triển kinh doanh theo định hướng phát triển phù hợp với Công ty.

Xây dựng, thiết lập, tổ chức và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty theo mục tiêu (Tháng/ Quý/ Năm)

Tìm kiếm, tạo lập, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, kiến trúc sư...

Xây dựng phương thức, cách thức tiếp cận, quản lý và phát triển data dữ liệu khách hàng.

Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ Nhân viên Kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn...

Phối hợp với các bộ phận chức năng triển khai công việc để đạt KPI đã đề ra.

Thực hiện giám sát, quản lý, điều hành công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh...do phòng Kinh doanh phụ trách triển khai.

Giám sát, điều phối và quản lý tiến độ công việc của đội ngũ Nhân viên Kinh doanh.

Triển khai thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị về chính sách bán hàng, chiến lược tiếp cận khách hàng và cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại.

Cập nhật, tìm hiểu xu hướng thị trường Nội thất, Bất động sản, Marketing Digital áp dụng và phát triển kinh doanh theo định hướng phát triển phù hợp với Công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, thiết kế, kiến trúc. Nắm vững kiến thức về quản lý kinh doanh, marketing, sales, quản trị doanh nghiệp. Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xây dựng mối quan hệ tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm hỗ trợ công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, thiết kế, kiến trúc.

Nắm vững kiến thức về quản lý kinh doanh, marketing, sales, quản trị doanh nghiệp.

Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xây dựng mối quan hệ tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm hỗ trợ công việc.

Tại Công ty Cổ phần Hà Lâm Trung Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ...

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Lâm Trung Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin