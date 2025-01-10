Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Matexim, số 36A, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
✔️ Tìm kiếm các nhà cung cấp cho các sản phẩm đã có hoặc sản phẩm mới; đàm phán, thương thảo với các nhà cung cấp và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp tối ưu nhất.
✔️ Chịu trách nhiệm và quản lý các thủ tục nhập hàng: lên order, check chứng từ, book tàu, mở L/C….
✔️ Tổ chức lập hồ sơ khai hải quan, đảm bảo đầy đủ các thủ tục của hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp với các cơ quan giao nhận, truyền tờ khai & làm thủ tục hải quan, thủ tục nhận hàng
✔️ Kiểm tra và xin giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngảnh các mặt hàng (nếu có )
✔️ Liên hệ đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài, trao đổi các vấn đề liên quan đến hàng hóa, thanh toán, thời gian giao hàng, chứng từ.
✔️ Theo dõi công nợ, thanh toán với nhà cung cấp.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✔️ Độ tuổi từ 30-45tuổi
✔️ Thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh
✔️ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ưu tiên tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học ngoại thương
✔️ Có kinh nghiệm làm nhập khẩu ở vị trí tương đương 3-5 năm,
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
