Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch và ngân sách chi tiết cho hoạt động kinh doanh và Marketing của nhóm bán hàng.

Kiểm soát các hồ sơ dự thầu bán xe của nhóm bán hàng.

Phối hợp với MBV tổ chức các hoạt động bán hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan đến các hoạt động kinh doanh cho MBV (AP Tools, Sales Funnel,)

Đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn Dealer của Mercedes-Benz thuộc phạm vi quản lý của nhóm.

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện việc tiếp thị cho khách hàng của công ty.

Đào tạo và phối hợp với MBV trong việc đào tạo về quy trình bán xe, kiến thức sản phẩm xe cho các nhân viên bán hàng của nhóm. Thường xuyên thực hiện các công tác liên quan về tuyến truyền thông tin chính sách bán hàng.

Đảm bảo việc báo cáo số liệu trong phạm vi trách nhiệm đúng định kỳ.

Thực hiện các công việc khác thuộc Phòng Kinh Doanh do Lãnh đạo Phòng Kinh Doanh hoặc Ban Giám Đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý.

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

Tính cách năng động, vui vẻ nhiệt tình trong công tác

Có óc tổ chức, biết sắp xếp thứ tự công việc một cách khoa học và hệ thống

Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và sáng tạo Tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc (Từ thứ hai đến thứ bảy, từ 08:00 đến 12:00 và 12:00 đến 17:00);

Phục vụ bữa trưa tại Bếp ăn Công ty;

Lương cơ bản & Hoa hồng bán hàng hấp dẫn;

Lương tháng thứ 13, thưởng doanh số, thưởng thi đua hàng tháng;

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật;

Đào tạo thường xuyên trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ)

