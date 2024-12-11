Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186 - 188 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch phát triển cho Bộ phận sale vé máy bay

- Tìm khách hàng Công Ty mới, phát triển đại lý cấp 2.

- Đào tạo và quản lý nhân viên kinh doanh.

- Tính chính sách chiết khấu cho đối tác, Đại lý

- Đại diện Công ty giải quyết nhanh chóng, hợp lý các vấn đê phát sinh với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nắm vững đường bay trong nước, quốc tế & bảng giá các Hãng Hàng Không.

- Tiếng Anh: nghe - nói - đọc - viết khá.

- Thành thạo Word, Excel , phần mềm báo cáo Vé & các ứng dụng văn phòng khác.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm.

- Chịu được áp lực, chịu học hỏi, giao tiếp tốt , làm việc ổn định.

- Phỏng vấn trước Tết, sau Tết nhận việc

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, năng động.

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

- Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Chính sách tăng lương định kì, đánh giá khen thưởng theo quý / năm.

- Thưởng vào dịp Lễ, Tết theo quy định

- Chế độ nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA

