Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 637/10/64 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.

Tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Quản lý đội ngũ bán hàng.

Tìm kiếm, duy trì và phát triển tập khách hàng quan tâm sản phẩm phân khúc cao cấp phù hợp với sản phẩm công ty.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh, lập kế hoạch cải thiện dựa trên các báo cáo định kỳ.

Khảo sát và đo đạt công trình.

Chịu trách nhiệm kết quả doanh thu phòng kinh doanh.

Phối hợp chặt chẽ với phòng sản xuất, phòng kỹ thuật và các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ giao hàng đúng hạn cho khách hàng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Các công việc khác được phân công từ BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm trong lĩnh vực kinh doanh cửa, kiến trúc, nội thất, ngoại thất. Kinh nghiệm quản lý từ 2 năm.

Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ, quản lý nhân sự và xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng.

Am hiểu về các sản phẩm cửa nhôm kính, các quy trình sản xuất và các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến ngành sản xuất cửa nhôm kính.

Phong cách chuyên nghiệp, kỹ luật, năng động - phù hợp bán sản phẩm cao cấp.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm + % hoa hồng.

Môi truờng làm việc năng động và chuyên nghiệp, được tiếp xúc với các chuyên gia đến từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và ngày nghỉ theo Luật lao động.

Lương tháng 13, các chế phúc lợi theo chế độ công ty

Chế độ phúc lợi khác (cấp đồng phục, namecard điện tử, tham gia du lịch cùng công ty, hiếu hỉ đối với người lao động..).

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với những người có kinh nghiệm dày dặn.

Đồng nghiệp: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất đầy đủ, đồng nghiệp thân thiện,

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

