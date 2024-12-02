Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Olive
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Dương Văn An, Thủ Đức, Tphcm., Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn nhằm mở rộng thị trường và thu hút khách hàng.
Nghiên cứu và quản lý khách hàng: Duy trì, phát triển và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình trước, trong, sau khi ký hợp đồng.
Phối hợp với phòng Điều hành thực hiện việc Setup Bếp.
Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,
Tiếng Anh: Giao tiếp tốt (yc bắt buộc)
Có kinh nghiệm sale, marketing
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tin học văn phòng: Excel, Power Point, Word - Mức độ thành thạo.
Tiếng Anh: Giao tiếp tốt (yc bắt buộc)
Có kinh nghiệm sale, marketing
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tin học văn phòng: Excel, Power Point, Word - Mức độ thành thạo.
Tại Công ty TNHH Olive Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận từ 20 - 30 tr + Hoa hồng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
12 ngày phép/ năm
Thưởng doanh thu và các chế độ chính sách khác theo Luật Lao động
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
12 ngày phép/ năm
Thưởng doanh thu và các chế độ chính sách khác theo Luật Lao động
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Olive
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI