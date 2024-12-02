Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Dương Văn An, Thủ Đức, Tphcm., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn nhằm mở rộng thị trường và thu hút khách hàng.

Nghiên cứu và quản lý khách hàng: Duy trì, phát triển và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình trước, trong, sau khi ký hợp đồng.

Phối hợp với phòng Điều hành thực hiện việc Setup Bếp.

Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

Tiếng Anh: Giao tiếp tốt (yc bắt buộc)

Có kinh nghiệm sale, marketing

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tin học văn phòng: Excel, Power Point, Word - Mức độ thành thạo.

Tại Công ty TNHH Olive Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận từ 20 - 30 tr + Hoa hồng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

12 ngày phép/ năm

Thưởng doanh thu và các chế độ chính sách khác theo Luật Lao động

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Olive

