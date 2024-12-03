Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Vạn Phúc, 78 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm kinh doanh;

Triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty;

Tìm hiểu thông tin về dự án, khảo sát nghiên cứu, đánh giá về thị trường Bất động sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty;

Xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm hàng tháng, hàng năm;

Tìm kiếm, phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng;

Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc của tất cả nhân việc trực thuộc team quản lí;

Giám sát, báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản.

Am hiểu về lĩnh vực bất động sản và đối thủ cạnh tranh;

Am hiểu các chính sách/ qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Words, Excel, outlook...);

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt;

Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch kinh doanh;

Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt;

Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc;

Có sẵn team từ 3-5 quân. Công ty sẽ hỗ trợ nhân sự đầu vào.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - Thưởng:

- Lương thưởng: Lương cơ bản lên đến + thưởng KPI + hoa hồng theo dự án + thưởng nóng.

- Thưởng Lễ - Tết theo quy định.

Phúc lợi:

- Phúc lợi cơ bản: Ngày 08/03, 20/10, sinh nhật nhân viên, quà trung thu, du lịch hàng năm (2 lần/năm);

- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước;

Được đào tạo và phát triển:

- Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

- Đào tạo bài bản các kỹ năng và chuyên môn miễn phí, đào tạo chuyên sâu dành cho chuyên viên cấp cao.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh chóng;

Thời gian làm việc - nghỉ Lễ phép:

- Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin