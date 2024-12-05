Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng mục tiêu chiến lược Kinh doanh cho cơ sở/chi nhánh tại HCM. Nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và hiệu quả tài chính mà Công ty đã đề ra trong lĩnh vực Sen Đá.
Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực cao, quản lý và giám sát các hoạt động tại các hệ thống các cơ sở kinh doanh Sen Đá.
Quản lý điều hành bộ phận, phối hợp chặt chẽ với bộ phận truyền thông, marketting. Cùng BOD nghiên cứu phát triển thị trường Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về công việc tại cơ sở Sen Đá.
Xây dựng các phương án chăm sóc & giữ mối quan hệ với khách hàng hiệu quả để giữ nguồn khách ổn định và phát triển tập khách hàng mới.
Nắm bắt, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, cũng như đề ra nhận định xu hướng thị trường trong tương lai và đề xuất lên Ban giám đốc.
Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường.
Đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
Đề xuất xây dựng phát triển mở rộng quy mô hệ thống các cơ sở kinh doanh Sen Đá.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành liên quan Kinh doanh, Marketing.
Ưu tiên độ tuổi: 30 tuổi trở lên.
Có kinh nghiệm trên 5 năm làm việc hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên trong lĩnh vực Hoa, Quà tặng, Dịch vụ
Có tầm nhìn, tư duy chiến lược, khả năng khởi xướng và thúc đẩy những thay đổi. Kỹ năng bán hàng, thương lượng, đàm phán tốt.
Có suy nghĩ tích cực, ham học hỏi, nhanh nhẹn, biết bao quát công việc, không ngại áp lực công việc.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Phụ cấp Cơm Trưa
Môi trường làm việc năng động
Tham gia bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc , Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

