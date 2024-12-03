Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty chuẩn bị triển khai 1.000 sản phẩm đất nền tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Sổ sẵn, công chứng ngay - Ngân hàng cho vay 70-80%.
Công ty cần tuyển 02 Trưởng phòng kinh doanh với yêu cầu công việc như sau:
- Tiếp nhận chỉ đạo, chỉ tiêu kinh doanh từ ban lãnh đạo, lên kế hoạch thực hiện cho cá nhân và cho nhóm. Đạt chỉ tiêu doanh số của phòng
- Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và kế hoạch hoạt động kinh doanh cho phòng
- Hỗ trợ NVKD trong công tác tư vấn bán hàng, chốt sale
- Nắm vững các dự án, thị trường và quy trình, quy chế.
- Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các công việc khác nhằm hoàn thành đúng theo tiến độ các công việc được giao
- Chủ động, sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý đóng góp cho sự phát triển của nhóm, của Sàn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS vị trí tương đương từ 02 năm trở lên
- Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian
- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học hoặc trên Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan.
- Nam/nữ: Tuổi từ 25-35, Ngoại hình sáng, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Cạnh tranh (thoả thuận theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số dự án + thưởng năng lực.
- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.
- Được hưởng chế độ nghỉ mát hằng năm 1 - 2 lần/năm, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, chính sách thâm niên,...
- Được tặng nhà/đất hoặc mua nhà/đất ưu đãi giảm giá và trả góp không lãi suất.
- Thưởng hàng quý, thưởng cuối năm cho nhân viên tiêu biểu.
- Thưởng tết từ (3 - 5 tháng lương).
- Được công ty tài trợ 100% cho các hoạt động tập luyện: Gym, đá bóng, tenis....
- Được tham gia các khóa đào tạo tự đề xuất để phát triển chuyên môn.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện...
- Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Ngày hội gia đình (Family Day), quà trung thu, ngày khai giảng, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 31 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

