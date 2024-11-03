Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA
- Hồ Chí Minh: Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xác định mục tiêu kinh doanh: mở rộng thị trường, tăng doanh thu, xây dựng các chương trình thu hút khách hàng.
Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh.
Thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin phản hồi từ khách hàng để báo cáo kết quả kinh doanh.
Tính hoa hồng cho nhân viên.
Tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cùng công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Đưa ra những kế hoạch kinh doanh, những chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp với chính sách của công ty.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và người mua hàng.
Khi có những sự cố, phản hồi của khách hàng, tìm các phương án giải quyết hoặc báo cáo với cấp trên để có giải pháp xử lý sớm nhất.
Một số công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 5 năm vị trí tương đương
Tiếng Anh khá
Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng đạt mục tiêu
Nghỉ phép
Tham gia đầy đủ BH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA
