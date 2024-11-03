Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định mục tiêu kinh doanh: mở rộng thị trường, tăng doanh thu, xây dựng các chương trình thu hút khách hàng.
Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh.
Thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin phản hồi từ khách hàng để báo cáo kết quả kinh doanh.
Tính hoa hồng cho nhân viên.
Tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cùng công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Đưa ra những kế hoạch kinh doanh, những chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp với chính sách của công ty.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và người mua hàng.
Khi có những sự cố, phản hồi của khách hàng, tìm các phương án giải quyết hoặc báo cáo với cấp trên để có giải pháp xử lý sớm nhất.
Một số công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học
Kinh nghiệm 5 năm vị trí tương đương
Tiếng Anh khá
Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo quy định
Thưởng tháng 13, thưởng đạt mục tiêu
Nghỉ phép
Tham gia đầy đủ BH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường NA4 - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - BÌnh Dương

