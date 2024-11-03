Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH YOUL CHON VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xác định mục tiêu kinh doanh: mở rộng thị trường, tăng doanh thu, xây dựng các chương trình thu hút khách hàng.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh.

Thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin phản hồi từ khách hàng để báo cáo kết quả kinh doanh.

Tính hoa hồng cho nhân viên.

Tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cùng công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Đưa ra những kế hoạch kinh doanh, những chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp với chính sách của công ty.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và người mua hàng.

Khi có những sự cố, phản hồi của khách hàng, tìm các phương án giải quyết hoặc báo cáo với cấp trên để có giải pháp xử lý sớm nhất.

Một số công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.