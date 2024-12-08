Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đảm bảo kế hoạch phù hợp với mục tiêu kinh doanh mà BGĐ đề ra

- Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên bán hàng

- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.

- Đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu công việc cho từng khối nhân sự trong phòng kinh doanh

- Xác định nhu cầu của khách hàng: Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí trương đương ít nhất 5 năm kinh nghiệm

- Kỹ năng quản lý, triển khai, và lên kế hoạch bán hàng/ nghiên cứu thị trường

- Tiếng anh đọc hiểu

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO

Mức lương: thỏa thuận

Thưởng doanh số

Tham gia BHXH đầy đủ

Nghỉ lễ/tết theo quy định

Thưởng lễ/ tết/ cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển

