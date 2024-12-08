Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đảm bảo kế hoạch phù hợp với mục tiêu kinh doanh mà BGĐ đề ra
- Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên bán hàng
- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp cải thiện.
- Đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu công việc cho từng khối nhân sự trong phòng kinh doanh
- Xác định nhu cầu của khách hàng: Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng quản lý, triển khai, và lên kế hoạch bán hàng/ nghiên cứu thị trường
- Tiếng anh đọc hiểu
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số
Tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ lễ/tết theo quy định
Thưởng lễ/ tết/ cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XAY XÁT HOÀNG GIAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
