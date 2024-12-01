Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng tổ chức hệ thống, quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, đạt mục tiêu doanh số đề ra theo từng thời điểm.
Triển khai công việc, giám sát hoạt động phát triển nguồn khách hàng trong lĩnh vực cung ứng lao động
Quản lý phòng kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm các thông tin, phát triển hệ thống khách hàng mới.
Giới thiệu sản phẩm, tư vấn cho Khách hàng về các dịch vụ của công ty outsourcing, outstaffing,...
Làm việc với phòng tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên và gửi hồ sơ cho khách hàng.
Thương lượng, đàm phán với đối tác để ký kết hợp đồng.
Đề ra mục tiêu, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của từng nhân viên và có hướng khắc phục kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là một thế (Không bắt buộc)
Có doanh số bán hàng tốt, có khả năng duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng
Năng động, tự tin, hoạt bát, sẵn sàng học hỏi, co khả năng làm việc dưới áp lực

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: hương lượng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Làm việc ở môi trường nước ngoài.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.
Tham gia team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

