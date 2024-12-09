Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 44 đường 39, khu nhà ở Vạn Phúc 03, khu phố 21, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tiếp cận với các đội tượng khách hàng đã sử dụng dịch vụ kinh doanh (Thay lõi máy lọc nước) của công ty tại nhà
Khảo sát chất lượng dịch vụ KTV đã làm cho khách
Mời khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty như bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện lạnh,....
Giám sát đội ngũ KTV và đội ngũ sale của công ty
Báo cáo đến cấp trên theo yêu cầu
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm bán lẻ, kinh nghiệm làm việc trong mảng B2C từ 3 năm đổ lên
Chịu khó đi thị trường, đi đến nhà KH, đi gặp đối tác
Dưới 30 tuổi
Chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo trong bán hàng
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Dải lương theo năng lực từ 20-25tr + PC + Hoa hồng
- Review tăng lương khi làm tốt
- Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
- Được hưởng BHXH, và các chính sách phúc lơi khác theo quy định của công ty
- Du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
