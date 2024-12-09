Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 đường 39, khu nhà ở Vạn Phúc 03, khu phố 21, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tiếp cận với các đội tượng khách hàng đã sử dụng dịch vụ kinh doanh (Thay lõi máy lọc nước) của công ty tại nhà

Khảo sát chất lượng dịch vụ KTV đã làm cho khách

Mời khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty như bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện lạnh,....

Giám sát đội ngũ KTV và đội ngũ sale của công ty

Báo cáo đến cấp trên theo yêu cầu

Có kinh nghiệm làm bán lẻ, kinh nghiệm làm việc trong mảng B2C từ 3 năm đổ lên

Chịu khó đi thị trường, đi đến nhà KH, đi gặp đối tác

Dưới 30 tuổi

Chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo trong bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Dải lương theo năng lực từ 20-25tr + PC + Hoa hồng

- Review tăng lương khi làm tốt

- Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

- Được hưởng BHXH, và các chính sách phúc lơi khác theo quy định của công ty

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

