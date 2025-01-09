Tuyển Trưởng phòng kinh doanh NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Mô tả công việc

1. Thực hiện công việc mua hàng nội địa:

• Lên kế hoạch và layout chi tiết cho các dự án mua hàng nội địa mới bao gồm việc xác định nhu cầu, dự toán ngân sách và tiến độ thực hiện

• Xây dựng và triển khai chiến lược mua hàng nội địa dài hạn và ngắn hạn

• Xây dựng khung giá, tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chí lựa chọn NCC

• Thực hiện các phân tích thị trường để cập nhật xu hướng và đưa ra cải tiến chiến lược

2. Quản lý hợp đồng và hồ sơ mua hàng:

• Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo tuân thủ các QĐ pháp lý và nội bộ

• Theo dõi và cập nhật hồ sơ mua hàng, bao gồm các hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận, và các tài liệu liên quan khác

• Đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật hồ sơ mua hàng

3. Báo cáo và phân tích:

• Tổng hợp dữ liệu mua hàng, lập báo cáo chính xác và kịp thời

• Phân tích Dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình và tiết kiệm chi phí hiệu quả

4. Các công việc hành chính khác:

• Quản lý và theo dõi công tác thanh quyết toán đối với các hạng mục mua hàng của phòng

• Tổ chức các cuộc họp với nhà cung cấp và các bên liên quan khác