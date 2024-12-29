Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập hàng tháng từ 15 Triệu trở lên (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng kinh doanh). BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức. 13 tháng lương, 12 ngày phép năm. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp. Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc. Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ mát hàng năm của công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu của Công ty và Phòng kinh doanh.
Tìm kiếm, mở rộng địa bàn, khách hàng tiềm năng, khách hàng trong khối kinh doanh bán lẻ.
Quản lý, khai thác và phát triển tập khách hàng có sẵn của công ty.
Quản lý, duy trì và phát triển đội nhóm kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo,...)
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được sự hài lòng của khách hàng.
Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí quản lý kinh doanh.
Ưu tiên kinh nghiệm trong kinh doanh phần mềm/thanh toán điện tử.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong dự án công nghệ thông tin.
Kỹ năng giao tiếp tốt; Làm việc theo đội nhóm, có tinh thần hợp tác.
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu;
Sẵn sàng đi công tác.
Ngoại hình ưa nhìn. Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

