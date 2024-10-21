Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ hoạt động marketing, thương hiệu, bán hàng, kinh doanh sản phẩm khách sạn.

- Chủ động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh về khách sạn, Xây dựng sản phẩm bán thông qua các kênh có sẵn.

- Xây dựng Chương trình bán các sản phẩm kinh doanh khách sạn hợp lý, phối hợp cùng phòng ban.

- Theo dõi và có giải pháp với đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu về môi trường kinh tế, chính trị xã hội,

- Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra.

- Quản lý nhân viên, đề xuất tuyển dụng các chức danh cho bộ phận sale - marketing.

- Quản lý tài sản, hàng hóa, trực tiếp đề xuất mua các loại hàng hóa phục vụ cho hoạt động sale, marketing.

- Trực tiếp tìm kiếm và tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến sale – marketing.

- Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Giám đốc số lượng hư hỏng, mất mát.

- Xây dựng và tổ chức hướng dẫn hệ thống nhận diện thương hiệu.

- Tổ chức thực hiện hoạt động tập chung các sales,

- Xây dựng kế hoạch marketing, các chương trình khuyến mại và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động bán hàng

- Tổ chức kinh doanh các dịch vụ của khách sạn.

- Tổ chức theo dõi khách hàng...

- Điều hành công việc

- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.

- Lập lịch làm việc cho nhân viên hàng tuần.

- Điều động nhân viên thực hiện công việc.

- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Giám đốc.

- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

- Báo cáo lãnh đạo về kết quả và công việc theo tuần, theo tháng.

- Tổng kết đánh giá nhân viên theo từng tháng.

- Thức hiện các Chương trình đào tạo và phát triển nhân lực của phòng Kin

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, Ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về quản lý quản lý kinh doanh hoặc quản lý doanh thu.

- Am hiểu thị trường du lịch khách sạn trong nước và quốc tế.

- Am hiểu các phương thức phân phối của khách sạn (OTA, TA...)

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

- Ưu tiên Tiếng Anh có thể giao tiếp trôi chảy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

- Được cấp đồng phục làm việc.

- Hỗ trợ ăn ca, gửi xe miễn phí

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng lương tháng 13, đi du xuân, nghỉ mát hằng năm, tổ chức sinh nhật và các phúc lợi khác.

- Thưởng KPIs, Thưởng thi đua hàng tháng,

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG

