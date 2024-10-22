Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Quản lý và phát triển cộng tác viên cũng như chăm sóc mở rộng tệp khách hàng Smart thông qua chuyển đổi số Nghiên cứu thị trường tài chính, giám sát hiệu suất của thị trường chứng khoán Tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của Công ty và hỗ trợ khách hàng giao dịch cổ phiếu Tư vấn quản lý danh mục cho khách hàng, cập nhật với khách hàng bản nghiên cứu thị trường tóm tắt Giải thích các báo cáo tài chính, tư vấn và khuyến nghị đầu tư Thuyết trình cho khách hàng tại các hội nghị và sự kiện networking Phân tích/tham khảo ý kiến các nhà phân tích đầu tư Tiếp thị bản thân với các khách hàng tiềm năng Cập nhật những điều luật tài chính và thuế mới nhất
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành về Kinh tế: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán... Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có kiến thức nhất định về thị trường chứng khoán. Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán Có sự tự tin và khả năng làm việc với áp lực cao Hiểu biết về tin học văn phòng, kỹ năng toán học, kỹ năng phân tích số liệu Tính chủ động và quyết đoán cao Tuổi từ 22 đến 35 tuổi
Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng kinh doanh hấp dẫn Phụ cấp đa dạng Tham gia bảo hiểm đầy đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ Lộ trình thăng tiến rõ ràng và có nhiều cơ hội để phát triển Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn Được tặng ngày phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 12 tòa nhà CDC 25 lê đại hành, hai bà trưng, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

