Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Quản lý và phát triển cộng tác viên cũng như chăm sóc mở rộng tệp khách hàng Smart thông qua chuyển đổi số Nghiên cứu thị trường tài chính, giám sát hiệu suất của thị trường chứng khoán Tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của Công ty và hỗ trợ khách hàng giao dịch cổ phiếu Tư vấn quản lý danh mục cho khách hàng, cập nhật với khách hàng bản nghiên cứu thị trường tóm tắt Giải thích các báo cáo tài chính, tư vấn và khuyến nghị đầu tư Thuyết trình cho khách hàng tại các hội nghị và sự kiện networking Phân tích/tham khảo ý kiến các nhà phân tích đầu tư Tiếp thị bản thân với các khách hàng tiềm năng Cập nhật những điều luật tài chính và thuế mới nhất

Quản lý và phát triển cộng tác viên cũng như chăm sóc mở rộng tệp khách hàng Smart thông qua chuyển đổi số

Nghiên cứu thị trường tài chính, giám sát hiệu suất của thị trường chứng khoán

Tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán

Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của Công ty và hỗ trợ khách hàng giao dịch cổ phiếu

Tư vấn quản lý danh mục cho khách hàng, cập nhật với khách hàng bản nghiên cứu thị trường tóm tắt

Giải thích các báo cáo tài chính, tư vấn và khuyến nghị đầu tư

Thuyết trình cho khách hàng tại các hội nghị và sự kiện networking

Phân tích/tham khảo ý kiến các nhà phân tích đầu tư

Tiếp thị bản thân với các khách hàng tiềm năng

Cập nhật những điều luật tài chính và thuế mới nhất

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành về Kinh tế: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán... Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có kiến thức nhất định về thị trường chứng khoán. Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán Có sự tự tin và khả năng làm việc với áp lực cao Hiểu biết về tin học văn phòng, kỹ năng toán học, kỹ năng phân tích số liệu Tính chủ động và quyết đoán cao Tuổi từ 22 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành về Kinh tế: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán...

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có kiến thức nhất định về thị trường chứng khoán.

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán

Có sự tự tin và khả năng làm việc với áp lực cao

Hiểu biết về tin học văn phòng, kỹ năng toán học, kỹ năng phân tích số liệu

Tính chủ động và quyết đoán cao

Tuổi từ 22 đến 35 tuổi

Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng kinh doanh hấp dẫn Phụ cấp đa dạng Tham gia bảo hiểm đầy đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ Lộ trình thăng tiến rõ ràng và có nhiều cơ hội để phát triển Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn Được tặng ngày phép năm

Thu nhập cạnh tranh, thưởng kinh doanh hấp dẫn

Phụ cấp đa dạng

Tham gia bảo hiểm đầy đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và có nhiều cơ hội để phát triển

Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn

Được tặng ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin