Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia
- Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Quản lý và phát triển cộng tác viên cũng như chăm sóc mở rộng tệp khách hàng Smart thông qua chuyển đổi số
Nghiên cứu thị trường tài chính, giám sát hiệu suất của thị trường chứng khoán
Tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán
Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của Công ty và hỗ trợ khách hàng giao dịch cổ phiếu
Tư vấn quản lý danh mục cho khách hàng, cập nhật với khách hàng bản nghiên cứu thị trường tóm tắt
Giải thích các báo cáo tài chính, tư vấn và khuyến nghị đầu tư
Thuyết trình cho khách hàng tại các hội nghị và sự kiện networking
Phân tích/tham khảo ý kiến các nhà phân tích đầu tư
Tiếp thị bản thân với các khách hàng tiềm năng
Cập nhật những điều luật tài chính và thuế mới nhất
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành về Kinh tế: Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán...
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có kiến thức nhất định về thị trường chứng khoán.
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và khả năng thuyết phục, giao tiếp & đàm phán
Có sự tự tin và khả năng làm việc với áp lực cao
Hiểu biết về tin học văn phòng, kỹ năng toán học, kỹ năng phân tích số liệu
Tính chủ động và quyết đoán cao
Tuổi từ 22 đến 35 tuổi
Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, thưởng kinh doanh hấp dẫn
Phụ cấp đa dạng
Tham gia bảo hiểm đầy đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và có nhiều cơ hội để phát triển
Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn
Được tặng ngày phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
