Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Điện Biên Phủ, Tổ 5 Khu phố Hải Bình, Thị Trấn Long Hải, Long Điền

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể hàng tháng. Tổ chức những hoạt động kinh doanh Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tìm kiếm và phát triển thị trường mới. Thúc đẩy đội ngũ kinh doanh đạt KPI hàng tháng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Độ tuổi từ 25 - 39 tuổi Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Ngoại hình khá, ưa nhìn Có kiến thức về kinh doanh, quản lý, marketing, sales. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình huống tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm MC, thuyết trình nhóm, Sales vai trò quản lý
Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 76 ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỔ 5 KP. HẢI BÌNH, TT. LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BRVT

