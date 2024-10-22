Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 76 Điện Biên Phủ, Tổ 5 Khu phố Hải Bình, Thị Trấn Long Hải, Long Điền

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể hàng tháng. Tổ chức những hoạt động kinh doanh Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tìm kiếm và phát triển thị trường mới. Thúc đẩy đội ngũ kinh doanh đạt KPI hàng tháng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể hàng tháng.

Tổ chức những hoạt động kinh doanh

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tìm kiếm và phát triển thị trường mới.

Thúc đẩy đội ngũ kinh doanh đạt KPI hàng tháng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 - 39 tuổi Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên Ngoại hình khá, ưa nhìn Có kiến thức về kinh doanh, quản lý, marketing, sales. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình huống tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm MC, thuyết trình nhóm, Sales vai trò quản lý

Độ tuổi từ 25 - 39 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Ngoại hình khá, ưa nhìn

Có kiến thức về kinh doanh, quản lý, marketing, sales.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm MC, thuyết trình nhóm, Sales vai trò quản lý

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin