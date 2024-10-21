Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần HCT E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà VEAM, Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Thiết lập mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp máy móc/thiết bị ngành vận tải đường biển, hàng không và xây dựng;

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh;

3. Giao dịch và làm việc với các khách hàng trong nước và đối tác nước ngoài;

4. Chủ trì và chuẩn bị hồ sơ dự thầu, báo giá và đề xuất dịch vụ;

5. Soạn thảo và theo dõi thực hiện các hợp đồng mua bán thiết bị, máy móc, phụ tùng và hàng hoá của Công ty;

6. Thiết lập quan hệ với các cơ quan/đối tác hữu quan (công ty giao nhận, hãng tàu, cơ quan hải quan, thuế...) để đảm bảo tiến độ nhập khẩu, giao nhận hàng đúng yêu cầu của khách hàng;

7. Theo dõi và thực hiện toàn bộ qui trình giao nhận hàng từ nhà sản xuất đến địa điểm bàn giao cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: - Tốt nghiệp các trường đại học khối kỹ thuật trong và ngoài nước, chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, máy thiết bị và các ngành có liên quan khác; - Có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực marketing, kinh doanh và bán hàng kỹ thuật; - Am hiểu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm thiết bị, máy móc và phụ tùng, hiểu biết nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thông quan, kho vận, đăng kiểm; - Có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo giá trong lĩnh vực thiết bị, máy móc; - Có kinh nghiệm trở lên làm xuất nhập khẩu/kinh doanh thiết bị, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị hàng không. - Sử dụng thành thạo tiếng Anh và các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm hỗ trợ hình ảnh, tiến độ.

Yêu cầu khác: - Ứng viên có tuổi từ 27 – 50 tuổi; - Có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty;

Tại Công ty cổ phần HCT E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp đẫn và cạnh tranh;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo luật định;

- Khám chữa bệnh và kỳ nghỉ hàng năm;

- Được làm việc trong môi trường công việc lành mạnh, năng động và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HCT E&C

