Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần HCT E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần HCT E&C
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà VEAM, Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
1. Thiết lập mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp máy móc/thiết bị ngành vận tải đường biển, hàng không và xây dựng;
2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh;
3. Giao dịch và làm việc với các khách hàng trong nước và đối tác nước ngoài;
4. Chủ trì và chuẩn bị hồ sơ dự thầu, báo giá và đề xuất dịch vụ;
5. Soạn thảo và theo dõi thực hiện các hợp đồng mua bán thiết bị, máy móc, phụ tùng và hàng hoá của Công ty;
6. Thiết lập quan hệ với các cơ quan/đối tác hữu quan (công ty giao nhận, hãng tàu, cơ quan hải quan, thuế...) để đảm bảo tiến độ nhập khẩu, giao nhận hàng đúng yêu cầu của khách hàng;
7. Theo dõi và thực hiện toàn bộ qui trình giao nhận hàng từ nhà sản xuất đến địa điểm bàn giao cho khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu khác: - Ứng viên có tuổi từ 27 – 50 tuổi; - Có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty;
Tại Công ty cổ phần HCT E&C Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo luật định;
- Khám chữa bệnh và kỳ nghỉ hàng năm;
- Được làm việc trong môi trường công việc lành mạnh, năng động và hợp tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HCT E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
