Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12, Lô A22, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Quản lý, giám sát để đạt mục tiêu doanh số.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh (trong dài hạn).
- Triển khai, theo dõi hợp đồng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại.
- Chịu trách nhiệm, đảm bảo các quy trình và hoạt động phòng kinh doanh hiệu quả tuân thủ đúng quy định và chính sách của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng:
+ Có khả năng tư duy, sắp xếp công việc hiệu quả, quản lý thời gian tốt.
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
+ Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động.
+ Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.
+ Chịu được áp lực trong công việc.
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan. Kinh nghiệm: có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng nhôm kính - cửa – xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng cửa nhôm, cửa gỗ, cửa nhựa.
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng nhôm kính - cửa – xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng cửa nhôm, cửa gỗ, cửa nhựa.

Tại Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Là nhân viên trực thuộc nhà máy nhôm PMA, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi rõ ràng. Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc. Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp điện thoại, xăng xe Lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch,...
Là nhân viên trực thuộc nhà máy nhôm PMA, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi rõ ràng.
Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng
Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc.
Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp điện thoại, xăng xe
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 lô A22-NV10 (Khu A) Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – GELEXIMCO, xã An Khánh – H. Hoài Đức – TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

