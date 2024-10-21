Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1 Toà nhà CT1

- A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, số 120 đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên kinh doanh. Theo dõi hiệu suất của nhóm và thúc đẩy họ đạt được mục tiêu. Hoạch định, xây dựng và hệ thống bán hàng Phát triển và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, và hoạt động tiếp thị nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng. Duy trì và tăng doanh số bán các sản phẩm của công ty, hoàn thành mục tiêu doanh số đặt ra tại khu vực được giao. Tổng hợp và phân tích số liệu bán hàng, báo cáo cho quản lý cấp cao hơn.
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên kinh doanh.
Theo dõi hiệu suất của nhóm và thúc đẩy họ đạt được mục tiêu.
Hoạch định, xây dựng và hệ thống bán hàng
Phát triển và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, và hoạt động tiếp thị nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Duy trì và tăng doanh số bán các sản phẩm của công ty, hoàn thành mục tiêu doanh số đặt ra tại khu vực được giao.
Tổng hợp và phân tích số liệu bán hàng, báo cáo cho quản lý cấp cao hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế đối ngoại ... Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ngành nghề kinh doanh FMCG, thuốc, cafe , nước khoáng... Có sự am hiểu về sự hoạt động vận hành của ngành nghề kinh doanh FMCG. Có khả năng xây dựng, đào tạo và quản lý đội nhóm. Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế đối ngoại ...
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ngành nghề kinh doanh FMCG, thuốc, cafe , nước khoáng...
Có sự am hiểu về sự hoạt động vận hành của ngành nghề kinh doanh FMCG.
Có khả năng xây dựng, đào tạo và quản lý đội nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận. Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết hiếu hỉ, thưởng theo kết quả kinh doanh. Du lịch 1-2 lần/ năm, cấp phát đồng phục theo quy định công ty. BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ.
Mức lương thoả thuận.
Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết hiếu hỉ, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Du lịch 1-2 lần/ năm, cấp phát đồng phục theo quy định công ty.
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 183C, Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

