Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự M08

- L14.Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Quản lý và điều hành phòng Kinh doanh Máy hút bụi và Hệ thống hút lọc bụi.
- Trực tiếp Khảo sát – Tư vấn - Tiếp cận, tiếp thị, nắm bắt, khai thác thông tin khách hàng,
- Tìm kiếm, phát triển hệ thống bán hàng theo phân khúc các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất.
- Thiết lập, xây dựng, tạo mối quan hệ với khách hàng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm của công ty.
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, bảo vệ kế hoạch.
- Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo từng giai đoạn.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế, Thương mại.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có am hiểu về thị trường nhà máy sản xuất và khu công nghiệp có liên quan đến hút bụi xử lý môi trường, làm sạch.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Có sức khỏe tốt, Chịu được áp lực công việc, năng động, không ngại di chuyển, đam mê kinh doanh, bán hàng.
- Có quan hệ tốt với các tổ chức kinh tế, các nhà thầu, các chủ đầu tư.
KỸ NĂNG
- Kỹ năng giám sát, quản lý, tổ chức công việc, lập và kiểm soát kế hoạch công việc tốt.
- Kỹ năng trình bày, đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt. Có thể xử lý tốt các tình huống trong công việc.
- Kỹ năng tạo động lực cho cấp dưới. Có khả năng huấn luyện, kèm cặp, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

Tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 30 triệu - 50 triệu
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động trong một công ty đang phát triển nhanh và nhiều cơ hội thăng tiến
- Thưởng các ngày lễ trong năm và tết cuối năm, tham quan, nghỉ mát hàng năm.
- Chính sách thâm niên, được xét nâng lương đinh kỳ hàng năm .
- Được đào tạo nâng cao năng lực + nhiều cơ hội thăng tiến
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH,BHTN, phép năm, ... theo quy định của Luật lao động .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: M08-L14 biệt thự Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

