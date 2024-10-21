Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

1. Lãnh đạo và phát triển đội ngũ • Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ bán hàng về bất động sản, thực phẩm chức năng, sản phẩm máy thiết bị và kỹ năng bán hàng chuyên sâu về các lĩnh vực trên. • Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc năng động, cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sự phát triển cá nhân và tinh thần đồng đội. • Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đưa ra kế hoạch đào tạo và phát triển phù hợp. • Cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn cần thiết cho đội ngũ để họ đạt được mục tiêu.

2. Lập kế hoạch và chiến lược • Phân tích thị trường máy thiết bị, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu (các công ty xây dựng, nhà thầu, dự án...) và xu hướng thị trường. • Xây dựng kế hoạch bán hàng chi tiết, bao gồm mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp thị, phân bổ nguồn lực và các hoạt động xúc tiến bán hàng. • Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, kỹ thuật) để triển khai các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

3. Thực hiện và theo dõi • Phân bổ nguồn lực và chỉ tiêu bán hàng cho từng thành viên trong đội. Theo dõi sát sao tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng của đội. • Phân tích dữ liệu bán hàng để đánh giá hiệu quả và đưa ra các điều chỉnh cần thiết. • Xây dựng và duy trì các báo cáo bán hàng định kỳ cho cấp trên.

4. Quản lý mối quan hệ khách hàng • Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, trở thành đối tác tin cậy trong ngành máy thiết bị. • Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn và cung cấp giải pháp máy móc thiết bị phù hợp. • Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. • Tham gia các sự kiện ngành, triển lãm để quảng bá sản phẩm và mở rộng mạng lưới khách hàng. • Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

● Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing;

● Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về quản lý hỗ trợ bán hàng, phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và (hoặc) thực phẩm chức năng;

● Hiểu biết sâu về các loại máy thiết bị, ứng dụng và đặc tính kỹ thuật.

● Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc;

● Khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề;

● Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng;

● Kỹ năng giao tiếp tốt, biết ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, hoặc Trung là một lợi thế;

● Thành thạo các công cụ tin học văn phòng và phần mềm quản lý bán hàng (CRM)

Tại Công ty cổ phần Comacpro Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 20.000.000 đồng/tháng + Hoa hồng theo doanh thu. Tổng thu nhập có thể lên đến 100.000.000 đồng/tháng

● Hưởng chế độ chính sách khác của công ty bao gồm:

- Tham gia đóng BHXH theo Luật lao động;

- Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương, thưởng hàng năm;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Cơ hội được đào tạo nâng cao, phát triển bản thân trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Comacpro

