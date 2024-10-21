Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 100 Triệu

Mức lương 15 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cầu Sắt - Xuân Ổ B - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh - Hà Nội - Hải Dương ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin khách hàng và đưa ra đề xuất kiến nghị.

Nắm vững các thông tin về dự án Công ty đang triển khai, đảm nhận.

Xây dựng,tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty. Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng đưa ra đề xuất và kiến nghị.

Hỗ trợ tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp.

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường ; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng, chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc và các cơ quan quản lý nhà nước.

Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp cho Công ty; lên kế hoạch hoạt động định kỳ tháng, quý, năm cho Công ty.

Báo cáo về hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh, doanh thu của Công ty định kỳ tháng, quý, năm cho Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm kinh doanh , Giám đốc Kinh Doanh hoặc các vị trí tương đương, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số.

Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh, marketing, giao tiếp,thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.Thực hiện những công việc khác nếu thấy cần thiết cho sự phát triển của Công ty.

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

Có khả năng tự thúc đẩy,tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi ,tiếp thu các góp ý phản hồi.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp bền vững với khách hàng, hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.

Ưu tiên: Có phương tiện đi lại ( xe máy ) hoặc biết lái xe ô tô là 1 lợi thế .Công ty có hỗ trợ ô tô để nhân viên đi thị trường xa trong tỉnh )

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Việt Nam hiện hành.

- Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty ( tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết, lễ (Tùy theo tình hình hoạt động của Công ty )

- Chính sách hoa hồng ưu đãi, có phụ cấp tiền điện thoại...

- KPI trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Tổng thu nhập 20 triệu -50 triệu - Ko giới hạn ...

Cách Thức Ứng Tuyển

