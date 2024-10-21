Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT3/ 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thực hiện mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoàn thành mục tiêu kinh doanh Quản lý đội nhóm gồm 10 - 15 telesale. Giám sát và quản lý thành viên, hỗ trợ, đảm bảo nhân viên trong nhóm đạt mục tiêu kinh doanh Phát triển đội ngũ, đào tạo phát triển kỹ năng của các nhân viên trong nhóm quản lý Tư vấn các sản phẩm bày bán và tiêu hao sử dụng trong lĩnh vực spa cho các học viên hoặc các chủ spa, cho các đại lý và nhà phân phối; Lập chỉ tiêu dữ liệu, cập nhật và quản lý dữ liệu trên CRM Xây dựng, lập kế hoạch kinh doanh; chương trình tư vấn bán hàng; phát triển khách hàng mới phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của Công ty. Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia đóng góp ý tưởng, đưa ra kế hoạch, xây dựng chương trình tư vấn bán hàng, phát triển khách hàng mới. Cập nhật dữ liệu học viên/khách hàng lên CRM. Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, hỗ trợ đội nhóm kinh doanh của mình, phát triển đội ngũ kinh doanh phù hợp với định hướng công ty. Trực tiếp tham gia xây dựng và lan tỏa thương hiệu cá nhân và thương hiệu công ty trong ngành nghề kinh doanh. Cập nhật báo cáo kết quả khối lượng công việc và doanh thu ngày tuần tháng Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Thực hiện mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoàn thành mục tiêu kinh doanh

Quản lý đội nhóm gồm 10 - 15 telesale. Giám sát và quản lý thành viên, hỗ trợ, đảm bảo nhân viên trong nhóm đạt mục tiêu kinh doanh

Phát triển đội ngũ, đào tạo phát triển kỹ năng của các nhân viên trong nhóm quản lý

Tư vấn các sản phẩm bày bán và tiêu hao sử dụng trong lĩnh vực spa cho các học viên hoặc các chủ spa, cho các đại lý và nhà phân phối;

Lập chỉ tiêu dữ liệu, cập nhật và quản lý dữ liệu trên CRM

Xây dựng, lập kế hoạch kinh doanh; chương trình tư vấn bán hàng; phát triển khách hàng mới phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của Công ty.

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia đóng góp ý tưởng, đưa ra kế hoạch, xây dựng chương trình tư vấn bán hàng, phát triển khách hàng mới.

Cập nhật dữ liệu học viên/khách hàng lên CRM.

Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, hỗ trợ đội nhóm kinh doanh của mình, phát triển đội ngũ kinh doanh phù hợp với định hướng công ty.

Trực tiếp tham gia xây dựng và lan tỏa thương hiệu cá nhân và thương hiệu công ty trong ngành nghề kinh doanh.

Cập nhật báo cáo kết quả khối lượng công việc và doanh thu ngày tuần tháng

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan; Ưu tiên ứng viên nữ từ năm 1998 trở lên đã có kinh nghiệm làm về mảng dược, mỹ phẩm Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm hoặc trưởng phòng Kinh Doanh và có ít nhất 03 năm ở vị trí Chuyên viên Kinh doanh thực chiến Telesale Có khả năng xây dựng đội nhóm, lead team và sẵn sàng học hỏi, chịu được áp lực công việc cao, chấp nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng; Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt; Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm báo cáo tốt.

Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan;

Ưu tiên ứng viên nữ từ năm 1998 trở lên đã có kinh nghiệm làm về mảng dược, mỹ phẩm

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm hoặc trưởng phòng Kinh Doanh và có ít nhất 03 năm ở vị trí Chuyên viên Kinh doanh thực chiến Telesale

Có khả năng xây dựng đội nhóm, lead team và sẵn sàng học hỏi, chịu được áp lực công việc cao, chấp nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng;

Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt;

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ gồm lương cứng đến 15.000.000đ + thưởng hiệu suất KPI + thưởng hiệu quả kinh doanh + thưởng Lễ, Tết... Được đào tạo bài bản bởi ban giám đốc giàu kinh nghiệm trong ngành Hỗ trợ chỗ ở tại KTX, ăn trưa tại bếp ăn công ty Trợ cấp chi phí điện thoại, công tác phí Xem xét tăng lương 6 tháng/lần Thưởng tháng T13 và thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty. Ăn trưa tại bếp ăn công ty.

Thu nhập hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ gồm lương cứng đến 15.000.000đ + thưởng hiệu suất KPI + thưởng hiệu quả kinh doanh + thưởng Lễ, Tết...

Được đào tạo bài bản bởi ban giám đốc giàu kinh nghiệm trong ngành

Hỗ trợ chỗ ở tại KTX, ăn trưa tại bếp ăn công ty

Trợ cấp chi phí điện thoại, công tác phí

Xem xét tăng lương 6 tháng/lần

Thưởng tháng T13 và thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty.

Ăn trưa tại bếp ăn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin