Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: – Thu nhập từ 15 - 20 triệu – Thưởng kết quả kinh doanh không giới hạn. – Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày nghỉ lễ, tết. – 12 ngày phép /năm. – Bảo Hiểm bắt buộc theo quy định. – Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện. – Du lịch nghỉ mát hàng năm., Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

– Quản lý 1 sàn telesale từ 40-50 Nhân sự, có kế hoạch đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý các tình huống khó, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm.

– Dẫn dắt & phân công công việc cho các trưởng nhóm trên sàn để thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn. Đảm bảo KPI đã đề ra. Cập nhật & theo dõi kết quả kinh doanh, các báo cáo cá nhân để thúc đẩy Team bán hàng qua điện thoại tập trung & cải thiện hiệu suất.

– Đảm bảo các hoạt động của nhóm bán hàng qua điện thoại tuân thủ các chính sách, quy định, tiêu chuẩn của việc cung cấp dịch vụ bán hàng qua điện thoại. Duy trì & cải thiện các kịch bản/ quy trình cuộc gọi.

– Đưa ra các cải tiến, giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển Trung Tâm Bán Hàng Qua Điện Thoại.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

– Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng qua điện thoại sản phẩm tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ

– Hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, phi nhân thọ

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm tối thiểu 50 nhân sự

KỸ NĂNG

– Kỹ năng giao tiếp thuyết phục

– Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ; kiên định hướng đến mục tiêu

– Chính trực & trung thực

– Kỹ năng lãnh đạo, phân tích

– Khả năng làm việc dưới áp lực cao

– Thành thạo phần mềm Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin